Serinlemek için denize giren çocuk boğuldu
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN VE KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN 14-15 YAŞLARINDAKİ ÇOCUK BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde serinlemek için denize giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Göktepe Mahallesi Mervealtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizde hareketsiz duran çocuğu gören vatandaşlar kendisini dışarı çıkartıp plajda görevli cankurtaranlara haber verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi Plajı’nda görevli cankurtaranlar 112 sağlık ekiplerine haber verirken, boğulan çocuğa suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri boğulan çocuğa ilk müdahalesini plajda yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye getirdi. İsmi henüz belirlenemeyen çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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