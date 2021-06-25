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Serinlemek için baraja giren şahıs boğuldu

Adıyaman’da serinlemek için Atatürk Barajına giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 25.06.2021, 10:48
Serinlemek için baraja giren şahıs boğuldu

Adıyaman’da serinlemek için Atatürk Barajına giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Atatürk Baraj kenarına gelerek burada oturan üç arkadaştan Vedat Güven (24) serinlemek için baraja girdi. Bir süre sonra karanlıkta gözden kaybolan Vedat Güven’i göremeyen arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, 112 sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği dalgıç ekipleri geldi.

Dalgıç ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından Vedat Güven’in cansız bedenine ulaştı. Güven’in cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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