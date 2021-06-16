Serinlemek için Ankara Çayı’na giren çocuk boğuldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde Ankara Çayı’na giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi’nde Ankara Çayı’na serinlemek için giren iki kardeşten 9 yaşındaki M.S. bir anda akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye çocuk hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.