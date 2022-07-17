Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine ailesiyle çalışmak amacıyla gelen ve serinlemek için sulama kanalına giren Salih Kurtbogan isimli gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Çınar Ortaşar mevkisi yakınlarındaki sulama kanalına giren 17 yaşındaki Salih Kurtbogan, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla olay yerine AFAD, JAK ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Kurtbogan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, 112 acil sağlık ekipleri aracılığıyla sağlık kuruluşuna kaldırıldı.