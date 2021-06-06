Serik’teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Antalya’da kullanılmayan bir işyerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına onlarca personel karadan müdahale ederken, 2 helikopter de havadan müdahale ediyor. Yangının iç kesimlere doğru ilerlemesi devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesi’nde kullanılmayan bir mağazada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına 2 helikopter havadan müdahale ederken, onlarca personel de karadan müdahale ediyor. Öte yandan bölgede bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Bazı vatandaşlar yangının seralara ulaşmasını önlemek için traktörleri ile yangının önünü sürerken, bazıları da ellerine aldıkları araç ve gereçler ile çalışmalara destek verdi. Yangının iç kesimlere doğru ilerlemesi devam ederken, ekiplerin yangını kontrol alına alma çalışması sürüyor.