Serik’te villa yangını korkuttu
ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDEKİ BİR TATİL SİTESİNDE ÇIKAN YANGINDA VİLLA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Antalya’nın Serik ilçesindeki bir tatil sitesinde çıkan yangında villa kullanılamaz hale geldi.
Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında Habibe İpek’e ait ev kullanılamaz hale geldi. Evde tek yaşayan İpek, alevlerin bir anda etrafını sarması üzerine dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen 2 kattan oluşan evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Tatil sitesinin bulunduğu yerde kafeterya işletmeciliği yapan Halil Kuş, "Elektrik kontağından dolayı evde yangın çıktı. İş yerinde temizlik için buradaydım. Yangın anında söndürme tüpleriyle koştuk ama fakat patlama olduğu için bir anda alev sardı. Yüksek bina olduğu için müdahale edemedik. Ama çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25