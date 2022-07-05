Serik’te orman yangını kontrol altına alındı

Dün Hapıllar Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangının ardından bu sabah da Kuşlar Mahallesi’nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletmesine bağlı ekipler, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 dönümlük arazide etkili olan yangın, 45 dakikada kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.