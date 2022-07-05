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Serik’te orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’nın Serik ilçesinde iki gün içinde ikinci kez çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Asayiş 05.07.2022, 12:52 05.07.2022, 13:29
Dün Hapıllar Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangının ardından bu sabah da Kuşlar Mahallesi’nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletmesine bağlı ekipler, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 dönümlük arazide etkili olan yangın, 45 dakikada kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.