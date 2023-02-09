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Serçin Apartmanı’ndan 87. saate inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki Serçin Apartmanı’nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.

Asayiş 09.02.2023, 19:24
Serçin Apartmanı’ndan 87. saate inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki Serçin Apartmanı’nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.

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