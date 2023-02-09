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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Serçin Apartmanı’ndan 87. saate inanılmaz kurtuluş
Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki Serçin Apartmanı’nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.
Asayiş 09.02.2023, 19:34
Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki Serçin Apartmanı’nda 87 saat sonra inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.