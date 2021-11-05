Serbest kalan hırsızların sevinçleri kursağında kaldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen motosiklet hırsızları serbest kaldı. Aynı suçu bir önceki gün de işledikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri, adliye çıkışında yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi’nde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının ardından çalışma başlattı. Olayın faillerinin Gökhan Ş. ve Yücel K. olduğunu belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Sevinçleri kursağında kaldı

Öte yandan, soruşturma kapsamında çalışma yapan polis ekipleri, yine 3 Kasım tarihinde bu kez ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi’nde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Gökhan Ş. ve Yücel K., adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları adliye kapısının çıkışında polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.