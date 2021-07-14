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Seranın demir direklerini yerinden söken, hortum anı kamerada

Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortum, serada bulunan demir direkleri yerinden söktü. Güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen hortum sonrasında serada maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 14.07.2021, 16:37
Seranın demir direklerini yerinden söken, hortum anı kamerada
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Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortum, serada bulunan demir direkleri yerinden söktü. Güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen hortum sonrasında serada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Elmalı’nın Çukurelma Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Boş arazide çıkan hortum, İsmail Samanlı’ya ait seranın üzerine doğru hareket etti. Seranın üzerinde bir süre etkili olan hortumda 1,5 dönüm alanın naylonları yırtılırken, demir beton direkleri ise yerinden söküldü. Yaşadığı durumu anlatan sera sahibi İsmail Samanlı, “Evde otuyorduk, sesler duyduk. Koşa koşa seramıza geldik. Naylonlar dağıldığını, demir betonların yerlerinden fırladığını gördük. 1,5 dönüm seramız zarar gördü. Mağdur olduk” dedi.
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