Serada tüp patladı, yangın güçlükle söndürüldü

Mersin’de bir seranın ardiye bölümünde tüp patlaması ve yangın paniğe neden oldu. Maddi zararın meydana geldiği yangın 3 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Alata Caddesinde bulunan muz serasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seranın ön kısmında tüplerin de olduğu ardiye bölümünde patlama sesiyle birlikte yangın çıktı. Çevre sakinlerinin panik yaşadığı olayda haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 3 itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Bir ambulansın hazır beklediği ve soğutma çalışması yapılan yangınla ilgili polis ekipleri de inceleme yaptı.Yapılan ilk incelemede 2 tüpten birinin patladığı belirlendi.

(HİV-