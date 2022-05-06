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Serada Hint keneviri ele geçirildi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sebze serasında Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 06.05.2022, 14:15
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sebze serasında Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilada Mahallesi’nde M.A.G.’ye ait adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ev ve bahçede arama yapan polis, sebze serasında yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ile 20 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir buldu.
Hint kenevirleri sökülüp imha edildi.
Ev sahibi M.A.G. gözaltına alındı.