Serada 877 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki bir serada, 877 adet kök kenevir ele geçirildi.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Elmalı İlçesi Gökpınar Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait serada 877 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 48 adet fişek ele geçirildi.

Adli işlemin başlatıldığı şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan da bin 888 TL para cezası kesildi.