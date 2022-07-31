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Sera yangınları kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Asayiş 31.07.2022, 16:02
Sera yangınları kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, 14.23’te İzmir’in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde bulunan seralarda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 3 su tankeri, 3 helikopter ve 2 uçak 8 dakikada bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yangın, çok kritik bir noktada saat 15.46 itibariyle kontrol altına alındı. Bu sayede binlerce hektarlık alan yanmaktan kurtarıldı.

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