Sera ve evde yetiştirilen uyuşturucuya jandarma operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından eve ve seraya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kök skunk bitkisi, kenevir, 1 kilo 45 gram kubar esrar, esrar tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Korubaşı ve Hasdere Mahallelerinde şüpheli Ü.O. isimli şahsın ikametinde ve sera evinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Narkotik köpek unsuru ile birlikte şahsın evinde ve seralarında yapılan arama sonucunda; 1 kök skunk bitkisi, kenevir, 1 kilo 45 gram kubar esrar, esrar tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ü.O., karakola götürülerek hakkında işlem başlatıldı.