Sentetik ecza hapları sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahsın, hapları satın aldığı şüphelinin evinde yapılan aramada da 53 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Evinde haplar ele geçirilen ve şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada da yine aynı sentetik ecza haplarından ele geçirildi. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.