Senegal’de hastane yangını: 11 bebek hayatını kaybetti

Senegal’in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebek yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Senegal’in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi’nin yenidoğan servisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall yaptığı açıklamada, yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti. "Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullanan Sall, daha fazla ayrıntı vermedi. Tivaouane Belediye Başkanı Diop Sy ise yangından 3 bebeğin kurtarıldığını aktardı. Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da Dünya Sağlık Örgütü toplantısına katıldığı Cenevre’de yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Sarr, hemen Senegal’e dönmek için seyahatini kısa keseceğini söyledi.

Yangının kısa devreden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.