Sen misin sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan!

Aksaray’da sosyal medya üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, siber alanda devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın sosyal medya üzerinden sürekli olarak DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın kimliğine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri şüpheli Ferdi T. (43) isimli şahsın peşine düştü. Bir süre sonra şahsın kaldığı eve tespit eden jandarma ekipleri eve yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.