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Semt garajında dolmuşçuların sıra kavgası: 8 yaralı
Erzurum’da semt garajında dolmuşçuların sıra kavgasında 8 kişi yaralandı.
Asayiş 03.09.2022, 17:27
Erzurum’da semt garajında dolmuşçuların sıra kavgasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde bulunan Mahallesi Semt Garajında iddiaya göre dolmuşçular arasında yaşanan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Aynı aileye mensup oldukları belirtilen şahısların daha öncede miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçak, sopa, tekme ve yumruklarlar birbirine girdi. Kavgada 8 kişi yaralandı.
Bıçaklı kavgada yaralanan 8 kişi olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi ve Yakutiye Araştırma hastanesinde tedavi altına alındılar.
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