Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Nisan 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde bulunan bir kargo firmasından batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine kargo kolisinde yapılan aramalarda çocuk oyuncaklarının arasına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 498 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 23 Nisan 2021 günü ilimiz Merkez Depin Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bagaj kapısının iç kısmına zulalanmış vaziyette 10 kilo 200 gram eroin maddesi, 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.