Şemdinli’de orman yangını

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü altı yangınının büyük bölümü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şemdinli Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şemdinli ilçemiz Günyazı köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde başlayan örtü altı yangınına, personellerimiz, güvenlik birimlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından müdahale edilmiş ancak arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı, rüzgârın da etkisiyle birlikte belli bir alanda yayılmıştır. Devam eden çalışmalar sonrasında alanın büyük çoğunluğu kontrol altına alınmıştır. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yerleşim yerine herhangi bir sıçrama durumu söz konusu değildir” denildi.