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Şemdinli’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Asayiş 20.06.2022, 19:35
Şemdinli’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren/Abluka-2 Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 piyade tüfeği, 120 adet AKS-47 fişeği, 120 adet M-16 fişeği, 10 adet şarjör, 3 adet el bombası, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımı için hazırlanmış antitank roket başlığı, 3 adet zaman ayarlı patlayıcı düzeneği, 4 adet elektronik el yapımı patlayıcı alıcı düzeneği, 400 gram plastik patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 4 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde patlayıcı madde, 18 adet elektrikli fünye, 24 adet sensörlü kablo, 2 adet termal şemsiye, 40 adet pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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