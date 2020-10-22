Selmet Şükür’ün davasına devam edildi
FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA ARANAN ESKİ FUTBOLCU HAKAN ŞÜKÜR'ÜN BABASI SELMET ŞÜKÜR’ÜN DAVASINA DEVAM EDİLDİ. MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYI 15 ARALIK TARİHİNE ERTELEDİ.
FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına devam edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak, tüm dosya kapsamına göre sanığın FETÖ/PDY’ye yardım suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Şükür’ün ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Okunan mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3