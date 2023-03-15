Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve sel sularının dereye çevirdiği Abide kavşağı dron ile havadan görüntülendi. Çamur ve balçıkla dolan alt geçidin görüntüleri facianın boyutunu ortaya serdi.

Üst geçitte kurtarma çalışması yürüten ekipler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kaybolan vatandaşların yakınları da görüntülere yansıdı.