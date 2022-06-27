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Selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz havadan görüntülendi

Şiddetli yağış neticesinde sular altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi havadan görüntülendi.

Asayiş 27.06.2022, 17:13
Selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz havadan görüntülendi

Şiddetli yağış neticesinde sular altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi havadan görüntülendi.

Sel sularının altında kalan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, yağışın dinmesi ile birlikte havadan görüntülendi.. Ezine Çayı üzerinde yer alan köprülerin tamamı selden zarar gördü. Görüntülerde çok sayıda ev ve iş yerinin birinci ve giriş katlarının sular altında kaldığı, istinat duvarlarının ve geçici yapılan köprülerin yıkıldığı görülüyor. Öte yandan Ezine Caddesi ve Yılmaz Mahallesi’ne ulaşım kesildi.

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