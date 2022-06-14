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Selin vurduğu Akyurt’ta yaralar sarılıyor

Ankara’nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. 1’i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 14.06.2022, 12:07
Selin vurduğu Akyurt’ta yaralar sarılıyor

Ankara’nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. 1’i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Sel nedeniyle 1’i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Selin büyük hasar verdiği Akyurt’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri hayatı normale döndürmek için çalışma başlattı.

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