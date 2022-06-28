Selin sahile sürüklediği odunları, kışın yakmak için topladılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan yağışlarla birlikte derelerden taşınan ağaç parçaları ve çöpler sahilleri doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok kente sağanak başladı. Düzce’de de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Akçakoca’da yağışların ardından dereler önlerine kattığı odun ve plastikleri deniz kenarlarına taşıdı. Bazı vatandaşlar sahile gelerek fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan odunları topladı. Odunları toplayan bir vatandaş odunların kendileri için büyük bir ganimet olduğunu ve omuzuyla çektiğini belirterek “2 römork odun topladım. Omuzla çekmesem daha fazla toplardım” dedi.

Bir diğer vatandaş ise “Benden başka kimsenin oduna ihtiyacı yokmuş bizden başka kimse sahilleri temizlemiyor. 50 senedir buradan odun topluyorum” dedi.

Odunları kışlık yakacak için topladığını da sözlerine ekledi. Sahilde bulunan gençlerde sadece pet atıkları topladıklarını ve geri dönüşüm yaptıklarını belirttiler.