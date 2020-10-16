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Selendi’de maske takmayanlara bir günde 45 bin TL para cezası

MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE, KORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKE TAKMAYAN VE SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYAN KİŞİLERE BİR GÜNDE 45 BİN 900 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Asayiş 16.10.2020, 13:00
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Selendi’de maske takmayanlara bir günde 45 bin TL para cezası

Manisa’nın Selendi ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kişilere bir günde 45 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, açık alanda maske takmak zorunlu hale gelmişti. Selendi ilçesinde de polis ve jandarma ekipleri, kent gelinde denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde ilçede artan vakalar üzerine günlük denetim yapan ekipler, vatandaşları sık sık korona virüsüne karşı uyardı. Polis ve jandarma ekipleri, tüm uyarılara rağmen maske takmayan, mesafe kurallarına uymayan kişileri ise affetmedi. Bu kapsamda 51 kişiye, toplamda 45 bin 900 lira ceza kesildi.

Ekiplerin, kentte denetimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi.

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