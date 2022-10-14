Selendi’de asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde asansöre sıkışan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi Değirmendere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk annesi 74 yaşındaki diyaliz hastası Elif Yıldız diyaliz servisinden indikten sonra evine çıkmak için yapılan asansör ile evine çıkarken asansör ile korkuluk demirine kafasının sıkışması sonucu başından darbe aldı. Camiye giden eşinin sesi duyması sonucu geri dönmesiyle ve komşularının yardımıyla kadın, sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm bu müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadın otopsi için Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yıldız’ın kesin ölümü belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.