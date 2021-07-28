Selektör makinesinden düşerek yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde selektör makinesinin bakımını yaparken sert zemine düşen şahıs yaralandı.

Olay, Kulu ilçesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eleme yapan selektör makinesinde bakım ve temizlik yapmak isteyen E.K. (45), dengesini kaybedince sert zemine düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.