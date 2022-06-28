Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sel tehlikesi nedeniyle kapatılan köprüden geçmeye çalışan bir kişi aracıyla sular altında kaldı. Araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi’nde meydana geldi. Kdz. Ereğli kaymakamlığı tarafından sel tehlikesi nedeniyle kapatılan köprüden Yücel E. idaresindeki 80 AAU 980 otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışırken sulara gömüldü. Telefonla yardım isteyen sürücünün yardımına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koştu. Kısa sürede araca ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü aracın içerisinde alarak karaya çıkarttı. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü, yaralanmadığını ifade etti. Otomobil derede su seviyesinin yüksek olması ve kurtarma çalışmamalarının riskli olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadı.