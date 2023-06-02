Sele kapılan hayvanlarını gözyaşlarıyla çeken çiftçi, dehşet anlarını anlattı

Denizli’de etkili olan şiddetli yağışla birlikte sele kapılan hayvanlarını gözyaşlarıyla çekerek ölümle burun buruna kalan çiftçi, “Hayvanlar gözünün önünde gidiyor, elin kolun bağlı bir şey yapamıyorsun. Hayvanlarımın yanına gidince gözyaşlarım sel oldu ve konuşamadım” dedi.

Denizli’de selin en çok iz bıraktığı Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde yaralar sarılmaya devam ediyor. Dere yatağının taşmasıyla çok sayıda evin sular altında kaldığı o anlarda çiftçi Mehmet Yılmaz’ın gözyaşları dökerek, ineklerini selde sürüklenirken kayıt altına alıp çaresizlik yaşaması dehşeti gözler önüne serdi. Yağışın etkisini yitirmesiyle 3 ineğinden 2’sini kurtarabilen çiftçi, o anları adeta yaşayarak anlattı. Yılmaz, hayatında böyle bir şiddetli yağış görmediğini söyleyerek, can havliyle kendilerini kurtardıklarını ve o anda hayatın durduğunu söyledi.

"Arkama baktım su geliyor"

Çaresizce hayvanlarını izlediğini belirten Yılmaz, “Çal ilçesindeki seli gördük ve oradan mahallemize döndük. Zaten dağ yolundan nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Ne olduğunu bir an anlamadık. Buraya geldiğimde inekleri sağmak için süt makinesini aldım ve sonra bir baktım ki derede sular yükselmiş. 39 yaşındayım, böyle bir sel görmedim. Arkama baktım su geliyor. Allah’ım yardım et dedim ve hanıma ’Sen buradan çık’ dedim. Bir anda çatı uçtu. Ben o anları bire bir yaşadığım için gözyaşlarımı tutamadım. Hayvanlar gözünün önünde gidiyor. Elin kolun bağlı bir şey yapamıyoruz. Hayvanlarımın yanına gidince gözyaşlarım sel oldu ve konuşamadım. İneklerin 3 tanesi düştü suya, 2 tanesini bulduk, bir tanesinden daha haber alamadık. O anı görünce suya girdim ve hayvan benden ağır olunca kendi canımı kurtarmaya çalıştım” diye konuştu.

“Gelinim ‘Babacığım kurtar’ diye sesleniyordu”

Babası muhtar Ahmet Yılmaz da hasar gören binaların rakamlarını paylaşarak dehşet anlarını anlattı. Muhtar Yılmaz, “Beni Büyükşehir Belediyesi görevlileri aradı. Sel geldiğini bundan ötürü acil alarm vermemi istediler. 15 dakika anons çektim. İnsanların tedbir almasını istedik. Allah şükür can kaybımız olmadı. Hayvanlarımız telef oldu. 6 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Oğlumun evine gittim. Selden dolayı gelinim bir taraftan sallanıyordu. Altında sular geçiyordu. ’Babacığım kurtar’ diye sesleniyordu. Gelinimi sırtıma aldım ve kurtardım ama oğlum karşı tarafta kaldığı için onu kurtaramadık. Kepçelerle selin önünü azaltmaya çalıştık. Sonra oğlumun 3 ineği sele kapılıp gitmiş ve oğlumu da kurtardık. Tahminimce 10 iş yeri, 27 tane ev sular altında kalarak kullanılmaz hale geldi” şeklinde konuştu.