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Sele kapılan genç işte böyle kurtarıldı
Kütahya’da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 25.08.2022, 11:16 25.08.2022, 11:25
Kütahya’da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Kütahya merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Köylüler evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdiler. Bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı. Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda işte böyle kurtarıldı.
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