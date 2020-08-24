Selden ötürü çöken yolu gece karanlığında göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
GİRESUN’UN ESPİYE İLÇESİNDE SELDEN DOLAYI ÇÖKEN MENFEZİ FARK EDEMEYEN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ İLE DERE YATAĞINA UÇTU. MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİR KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.
Giresun’un Espiye ilçesinde selden dolayı çöken menfezi gece karanlığında fark edemeyen sürücü otomobili ile dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kemal Ö. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, ilçeye bağlı Hacıköy Mahallesi Nel Köprüsü üzerinde hareket halindeyken bölgede meydana gelen sel felaketinde çöken menfezi fark edemeyerek dere yatağına düştü. Gece saat 03.00 sularında meydana gelen kaza sabah vatandaşların fark etmesiyle anlaşıldı. Olay yerine gelen Espiye İtfaiyesi araç içinde ve çevresinde yaptığı çalışama da sürücü Kemal Ö’yü ağır yaralı halde bulurken, araçta bulunan Elif Karaman’ı ise hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Elif Karaman’ın cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak kurtulan Kemal Ö. ise Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25