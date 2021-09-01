Selde vatandaşların çatıya çıkarak kurtulduğu anlar cep telefonuna kaydedildi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Özlüce köyünde vatandaşlar, selden kurtulabilmek için çatıya çıktı. Vatandaşların çatıda mahsur kaldığı anlar ise bir cep telefonuna anbean kaydedildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos’ta Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu.

Zarbana Çayı’nın taşması nedeniyle Özlüce köyünde büyük yıkım yaşandı. Evleri ve iş yerlerini sel suları basarken, bazı vatandaşlarda selden kaçacak yer aradı. Sel sularından kaçmak isteyen 22 kişilik bir grup, selden kurtulmak için bir binanın çatısına çıktı. Vatandaşların çatıdaki sel sularının çekilmesini beklediği anlar ise oradaki bir vatandaş tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi. Cep telefonu görüntüsünde vatandaşların araçlarını da sele sürüklenmekten kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

Sel suları, park halindeki araçları sürükledi

Cep telefonuna yansıyan diğer bir görüntüde de sel sularının park halindeki araçları sürüklediği görüldü. Yavaş yavaş yükselen sel suları nedeniyle park halindeki araçlar, sele kapılarak gözden kaybolduğu cep telefonuna anbean yansıdı. Araçların selde sürüklenmesiyle birlikte ev içerisinde vatandaşlar arasında panik yaşandığı duyuluyor. Bir diğer cep telefonu görüntüsünde de Zarbana Çayı’nın taşması sonucu yaşanan selde evlerin su altında kaldığı görülüyor. Sel sularının evlerin ikinci katına kadar ulaştığı hatta bazı evlerin sel suları altında kaldığı cep telefonuna yansıyor.