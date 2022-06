Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor

Kastamonu il genelinde gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini arttırarak devam ediyor. Yoğun yağış nedeniyle Kastamonu’nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanak yağışın ardından sel sularının da etkisiyle taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. Birçok kişi evlerinde mahsur kaldı. Taşkın nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların iş yerlerini açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları, birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca Kastamonu-İnebolu Karayolu, Küre Ersizlerdere mevkiinde ve Küre-İnebolu yolu ile Şenpazar-Cide arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.

AFAD’dan taşkın riski uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz’de yaşanan yoğun yağış sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop’taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığı kaydedildi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu’nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın’ın Merkez ve Sinop’un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği vurgulanarak, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112’yi aramaları önemle duyurulur" açıklaması yapıldı.

Yazlıkçı olarak köye yerleştiğini söyleyen bir vatandaş, yazlıklarına oturacakları tarihte sele kapıldığını söyleyerek, “Buraya tamir edelim dedik, her şeyi yeniden yaptırdık. Bu kadar olacağını tahmin edememiştik. Geçen sene de geldik. Ama bu sene yağışlar daha fazla. Diyecek bir şey yok. Her ihtimale karşı bizi aldılar. Herkese teşekkür ederiz. Ben yazlıkçıyım. Buraya yazın geliyorum. Yazlığımızın her şeyini yaptırdık, tam oturacağımız zaman böyle oldu. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Çok korktuk” dedi.