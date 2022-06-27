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Selde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı

Selin yaşandığı Kastamonu’nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Yaşlı kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına yansıdı.

Asayiş 27.06.2022, 20:35
Selde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı

Selin yaşandığı Kastamonu’nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Yaşlı kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına yansıdı.

Sel afetinin yaşandığı Küre ilçesinde evde mahsur kalan yaşlı bir kadının imdadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Rahatsızlanan kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı.

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