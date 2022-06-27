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Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı.

Asayiş 27.06.2022, 19:09
Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı.

Bozkurt’un İlişi köyünde Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde yaklaşık 40 hanede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı. Vatandaşın kurtarılma anları kameralara yansıdı.

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