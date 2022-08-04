Selde mahsur kalan araçtaki 2 kişi ve 1 köpek aracın camı kırılarak kurtarıldı

Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu selde araçta mahsur kalan 2 kişi ve 1 köpek çevredeki vatandaşlar tarafından aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

Meksika’nın Guadalajara şehrinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 1 köpek ve 2 yaşlı kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı. Görgü tanıkları, sel nedeniyle sürüklenmeye başlayan aracın şoförünün sudan kurtulmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade ederek, su seviyesinin yükselmesi sonucu aracın kapıların açılmadığını aktardı.

Oto tamircisi çalışanlarının hemen yardıma koşarak aracın camını çekiçle kırdığı ve içerideki 1 köpek ile 2 yaşlı kişi aracın camından çıkarılarak son anda kurtarıldığı ifade edildi. Köpeğin ve diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.