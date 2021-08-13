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Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından otomobilini bulan genç gözyaşları içerisinde otomobilinin son halini kaydetti.

Asayiş 13.08.2021, 18:45

Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından otomobilini uzun uğraşlar sonucu milin içerisinde bulan Soner Öztürk (31), aracını ilk bulduğu anda gözyaşları içerisinde yaptığı cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşan Öztürk'ün bu paylaşımı yürekleri dağladı.

Görüntülerde Öztürk, aracının zarar görmesinden dolayı üzüntüsünü dile getiriyor.

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