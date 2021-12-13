Selde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta bulundu.

Edirne’nin Enez ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağış taşkınları da beraberinde getirdi. Enez ilçesinin Sultaniçe köyünde bulunan dere kenarındaki evinde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş de sel sularına kapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Güneş’in cansız bedeni evine 200 metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Cesedin bulunduğu dere kenarında jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

Hayatını kaybeden Güneş’in komşusu Yılmaz Çakmak yaşanan olayı şöyle anlattı: "Beni aradı evi 1 metre su bastığını söyledi. Ben de kendisine çatıya veya masa üstüne çıkmasını söyledim. Tamam dedi ama aydınlatma ile dere kenarına yürümeye başladı. Koşa koşa gelerek onu geri çevirmek için geldim ama bulamadım".

Yağış etkisini artırarak devam ediyor.