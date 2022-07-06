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Selde kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cesedine ulaşıldı!
Düzce’nen Kaynaşlı ilçesinde selle mücadele çalışmaları sırasında suya kapılarak kaybolan Okan Bayrak’ın cesedine, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta ulaşımdı.
Asayiş 06.07.2022, 09:59 06.07.2022, 10:16
Düzce’de meydana gelen sel afetinde çalışma gerçekleştirdiği esnada suya kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ı arama çalışmaları devam ederken bir kişinin cesedine ulaşıldı. Melen Çayında, kaybolduğu yerden 30 kilometre uzaklıkta bulunan ceset, ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.