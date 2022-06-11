Selde kalan motosikletli aracın tekerine sıkıştı

Ankara’da sağanak yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücüsü bir aracın tekerine sıkıştı. Motosikletlinin yardımına vatandaşlar koştu.

Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semtindeki Anadolu Caddesi’nde yaşanan olayda selden etkilenen motosiklet sürücüsü, aynı caddede bulunan bir aracın tekerine sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen motosikletlinin yardımına koştu. Başka bir araca bağlanan halat yardımıyla motosikleti çekmeye çalışan mahalleli, bir yandan da motosikletin sıkıştığı aracı elleriyle itmeye çalıştı.