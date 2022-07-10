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Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Bilecik’te dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi.

Asayiş 10.07.2022, 19:34
Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Bilecik’te dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Asiye Bikmen (70) gözyaşları arasında defnedildi. Yaşanan olayda oğlu Sinan Bikmen ise yaralı kurtulmuştu. Köy camisinde ikindi namazından sonra cenaze namazının ardından yaşlı kadının cansız bedeni köy mezarlığına defnedildi.

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