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Selde hayatını kaybeden Gizem, toprağa verildi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden Gizem Özgün toprağa verildi.

Asayiş 18.08.2021, 10:17
Selde hayatını kaybeden Gizem, toprağa verildi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden Gizem Özgün toprağa verildi.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yaşanan selde hayatını kaybeden ve yapılan otopsi ile kimliği tespit edilen Gizem Özgün, Abana ilçesinde toprağa verildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gizem Özgün, gözyaşları arasında aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kastamonu Valisi Avni Çakır ile çok sayıda vatandaş ve ailenin yakınları katıldı.
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