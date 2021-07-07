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Selde evinde mahsur kalan kadın korku dolu anlar yaşadı

Düzce’de meydana gelen selde evinde mahsur kalan kadın, gözyaşı dökerek yardım istediği itfaiye tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Asayiş 07.07.2021, 03:43
Selde evinde mahsur kalan kadın korku dolu anlar yaşadı

Düzce’de meydana gelen selde evinde mahsur kalan kadın, gözyaşı dökerek yardım istediği itfaiye tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Konuralp bölgesi Tepecik sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan Zekiye B. (70), sel nedeniyle evinde mahsur kaldı. Sel sularının kapısına kadar geldiği kadın dışarı çıkamayacağını anlayınca itfaiye ekiplerini aradı. Korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşı dökerek itfaiyeden yardım isteyen Zekiye B.’nin yaşadığı evin adresini öğrenen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Zekiye B.’nin mahsur kaldığı eve iş makinesi yardımıyla ulaştı. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını ve apartmandaki diğer vatandaşları iş makinesinin kepçesine bindirerek kent merkezine götürdü.
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