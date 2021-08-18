Selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek

SİNOP (İHA) – Sinop’ta kredi çekerek yaptırdığı evi selde yıkılan vatandaş 3 yıl daha borç ödeyeceğini söyledi.

Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde yaşayan Ertan Şen, akrabasının binasına kat çıkarak kendisine ev yaptırdı. Dışını 1 sene önce tamamladığı evini eşyasını koyup yerleşmek için hazır hale getirdiği sırada ise yaşanan sel felaketi ile sarsıldı. Babaçay köyünde yıkılan evlerin arasında onun ki de vardı. 70 bin TL kredi çektiğini söyleyen Şen, 3 yıl daha bunun borcunu ödeyeceğini belirtti. Ertan Şen, “70 bin TL kredi çektim. Evimi yaptım. Ayancık’ta daireler 500-600 bin TL. Şu an bu ay aldığım maaştan bana 300 TL para kalıyor. Ayancık’ta kiradayım. Her ay 2 bin TL. 3 sene ben bu krediyi ödeyeceğim. Keşke evime girebilseydim de bu krediyi rahat rahat ödeyebilseydim. Herkes mağdur. Faiziyle birlikte 100 bin TL ödeyeceğim. Emekli olacağım. Emekli parasını bankaya vereceğim. Evi yaptıralı 1 sene oldu. İçine eşyayı koydum. Ertesi gün ev gitti. Bunu yaptırayım çocuklara veririm dedim. Nasip olmadı. Şimdi emekli param da yetmeyecek onların düğününe derneğine” dedi.