Selçuk’ta sahte içki operasyonu

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede sahte içki üretenlere ve satanlara yönelik yapılan çalışmada 1 kişiyi yakaladı. 62,5 litre sahte içkiyle yakalanan İ.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşların sağlığı için sahte içki üretimi ve satışını engellemeye yönelik çalışma başlatan, bu çerçevede 1 kişinin sahte içki üretip sattığı ile ilgili bilgi alan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.G. isimli şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve işyerinde yapılan aramalarda toplamda 62,5 litre sahte içki ele geçiren polis, İ.G. hakkında yasal işlem başlattı.