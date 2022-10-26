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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Selçuk’ta polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
İzmir’in Selçuk ilçesinde polis ekipleri, son 15 günde yapılan ve 13 kişinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Asayiş 26.10.2022, 16:28
İzmir’in Selçuk ilçesinde polis ekipleri, son 15 günde yapılan ve 13 kişinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, son 2 hafta içerisinde 10 ayrı olaya müdahale edildi. 13 şüphelinin yakalandığı faaliyetlerde, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirildi.
13 kişinin yakalandığı operasyonlarda M.E, C.Ç, İ.T ve A.Ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüphelilerin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.